Da Martina Colombari a Elisabetta Gregoraci, cartoline in bikini

09:36 - Anche quest'anno il mare ha vinto sulla montagna. Le showgirl di casa nostra, e non solo, hanno preferito un bagno di sole alla settimana bianca, location molto più adatta per mostrare i loro fisici scolpiti. Se Martina Colombari incanta le spiagge di Miami con un microbikini nero che mostra il corpo perfetto, Elisabetta Gregoraci continua a godersi il sole di Malindi in compagnia di tutta la Briatore's family.

Vacanze romantiche per Elisabetta Canalis e Cecilia Capriotti. L'ex velina mora veleggia diretta alle Bahamas in compagnia del fidanzato Brian Perri, scattando foto che li ritraggono particolarmente affiatati. Eli, infatti, da quando ha ufficializzato la sua relazione con l'ortopedico, sembra voler gridare ai quattro venti quanto è felice con lui. Iniziata in sordina, invece, la storia tra l'imprenditore Gianluca Mobilia e la Capriotti che, complice il sole del Kenya e i bikini sensualissimi della showgirl, sembra andare verso la giusta direzione.



A Miami, insieme alla famiglia, anche la cantante Lola Ponce che, con quel corpo mozzafiato, si tiene ben stretta il marito Aaron Diaz, altrettanto affascinante. Aida Yespica, romantica, bacia al tramonto il suo Roger Jenkis: il bikini sfoggiato qualche ora prima deve aver contribuito ad accendere la passione. Pancione in vista e baci sotto il sole di Dubai per i futuri genitori Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Meli, canotta gialla e sorriso sornione, coccola il suo amore come solo una futura mamma saprebbe fare. Solitaria, ma non per questo meno sexy, la teutonica Victoria Silvstedt che, tra scatti social del suo lato B e un costumino bianco che le strizza le curve, dimostra di essere sempre splendida, quasi immune dallo scorrere del tempo.