Da Brigitta Boccoli a Sabrina Ferilli, il seno in spiaggia è protagonista

09:59 - Brigitta Boccoli regala il suo primo topless della stagione estiva su Novella 2000. Spaparanzata sul lettino, la showgirl mostra tutte le sue grazie incurante dei paparazzi... Décolleté in primo piano anche per Sabrina Ferilli che, complice una posizione un po' scomoda e le forme abbondanti, sembra quasi lasciar sfuggire fuori il seno dal bikini. L'estate è appena cominciata ma i panorami si sono già fatti bollenti.

Non è certo una novità il fatto che Brigitta Boccoli, in spiaggia, preferisca una tenuta decisamente più nature. Sorprende invece Sabrina Ferilli che, a cinquant'anni appena compiuti, regala scatti al cardiopalma senza nemmeno togliersi il costume. Il seno sguscia via e lo scatto è subito al cardiopalma.



Sulle pagine di Settimanale Nuovo, invece, troviamo Claudia Gerini, al mare con la figlia e il compagno Francesco Zampaglioni, mentre fa il bagno senza il pezzo sopra del costume. Non si vede nulla ma la fantasia vola... e l'attrice lo sa bene. In fondo, il primo topless della stagione, lo aveva regalato lei in tempi non sospetti a Ponza, durante un cambio costume.



Anche Cristiana Capotondi si lascia andare in vacanza con Andrea Pezzi. In Spagna, a Formentera, in barca per godersi un po' di relax si sfila il bikini per concedersi un'abbronzatura decisamente integrale. In fondo, dopo un anno di castità, è difficile trattenere gli istinti...



Dopo i siparietti ad alto tasso erotico di Alba Parietti e Elisabetta Canalis, anche le altre vip hanno cominciato a spogliarsi... Luglio è appena iniziato ma sembra già promettere una stagione... bollente!