Da Alessia Marcuzzi a Martina Colombari, le vip non resistono al bikini bridge

08:57 - Sole, mare e... tintarella! Sono queste le parole d'ordine delle vacanze vip. Anche se l'estate non è ancora iniziata le foto si sprecano: tra bikini, pose da diva e dettagli piccanti tutte cedono al richiamo social. Ecco allora l'inquadratura più piccante: il selfie "da lettino" o "bikini bridge". Da Alessia marcuzzi a Martina Colombari passando per Emma e Kim Kardashian nessuna resiste all'effetto pancia piatta dello scatto in costume.

Alessia Marcuzzi scatta immagini infuocate a Formentera con le amiche. E cosa c'è di meglio di una foto alla pancia piatta e alle gambe affusolate per dare l'idea di vacanza e relax? Ecco allora un piccolo servizio fotografico che inquadra piedi e pantaloncini mentre sullo sfondo si intravede il mare. L'effetto è vedo... vedo quasi tutto! Stessa immagine hot per Martina Colombari che inquadra il costumino mentre sulla spiaggia della riviera romangola si rilassa con la mamma e il figlio. Kim Kardashian approfitta della piscina dalla vista mozzafiato del resort dov'è ospite in Messico per dare un ritocchino alla sua tintarella. Il panorama perfetto, però, è anche quello che regala ai suoi fan: microbikini bianco e curve in primo piano, la moglie di Kanye West riesce a stuzzicare in qualsiasi posizione!



Habitué del selfie in diretta dal lettino, Emma Marrone continua a regalare foto della sua pancia tatuata e facilmente riconoscibile. Distesa sulla sabbia del suo amato Salento, oppure a bordo vasca, la cantante pugliese non rinuncia all'abbronzatura e al relax... Cede alla tentazione anche un'insospettabile Camila Raznovich. La conduttrice tv, solitamente riservata e mai troppo smaliziata, regala ai suoi fan uno scatto dalla prospettiva decisamente intima. Bikini fluo e gambe toniche Camila dimostra che, a quarant'anni e dopo due gravidanze, non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani.