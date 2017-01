Cristina Parodi - Giorgio Gori, passione bollente a Formentera

10:35 - Stanno per festeggiare vent'anni di matrimonio e stare insieme, per loro, "è ancora la cosa più bella del mondo". Parola di Cristina Parodi che su "Chi" si mostra più affiatata che mai con il marito Giorgio Gori. I due si toccano, si sfiorano, si stringono, si cercano... "Siamo una famiglia coccolosa", commenta lei. Sarà, ma più che coccole queste sembrano delle vere e proprio avances ad alto tasso erotico...

Nemmeno in acqua i due riescono a stare divisi. Gori nuota e Cristina si appende alla sua schiena, mentre si lascia trascinare come una sensualissima sirenetta. Insieme a loro c'è la piccola di casa, Angelica, che sembra divertirsi parecchio insieme a mamma e papà.



Panama in testa e bikini verde fluo, la Parodi sfoggia un fisico perfetto alla soglia dei 50 anni. La pelle abbronzatissima sottolinea ancora di più la linea ben definita dei suoi addominali, così come lo slip colorato mette in evidenza un lato B che non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani. Il neoeletto sindaco di Bergamo ha un tesoro tra le mani e sembra non avere nessuna intenzione di lasciarselo scappare...