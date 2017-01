Costanza Caracciolo e Primo Reggiani, un treno per due

12:47 - "All you need is love" aveva cinguettato qualche tempo fa la Caracciolo. E, a giudicare dalle foto, l'amore non le manca di certo. Pizzicata a Termini insieme al suo Primo Reggiani, l'ex velina bionda continua la spola tra Milano, dove lavora, e Roma, dove fugge appena può per passare un po' di tempo con il suo fidanzato.

Insieme da qualche mese, la coppia sembra voler evitare i flash e le foto social, anche se non sembrano più nascondersi. Passeggiata al chiar di luna fino alla macchina, il tempo di caricare le valige e via... Per una notte d'amore insieme. Impegnatissima lei, tra Tiki Taka e i servizi fotografici, galantuomo lui, che le porta la borsa pesante e ha occhi solo per lei.



Archiviata la storia con Alessandro Fogacci, quattro anni d'amore e poi il benservito, l'ex velina bionda pare abbia intenzioni piuttosto serie con l'attore romano, tanto da voler studiare recitazione per buttarsi anche nel cinema. Chissà se Reggiani la aiuterà per i provini. Intanto, sui social, lei posa civettuola e super sexy. L'attore ha tra le mani una vera bomba sexy. Proprio come piacciono a lui...