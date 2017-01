Claudia Galanti, seno al vento e capezzolo puntato verso il mare

17:50 - Prima il party scatenato per festeggiare i suoi 33 anni a Ibiza, con amici e l'amato Arnaud Mimran, poi relax in barca. Claudia Galanti è una che sa davvero godersi la vita. Eccola mentre si fa massaggiare dalle mani esperte di un'amica in topless, fisico al top, sguardo e capezzolo rivolti al sole.

Diventata mamma per la terza volta da poco meno di tre mesi la showgirl paraguaiana, che ha scelto l'isola delle Baleari per la sua festa di compleanno, sfoggia un fisico al top, nonostante la recentissima gravidanza, e un seno super tonico, che sfida ogni legge di gravità e punta "regale" verso il mare. "Sunset And Massage perfect combination" cinguetta la futura moglie di Arnaud Mimran, lasciandosi massaggiare da un'amica.