Claudia Galanti a pranzo con Tommaso Buti... ma in incognito!

12:05 - Look casual, con shorts e lunghe gambe scoperte, Claudia Galanti ha ufficialmente cominciato la sua nuova vita da single. Shopping per Milano e pranzo con amici, tra cui anche Tommaso Buti, l'imprenditore a causa del quale la showgirl paraguaiana avrebbe rotto con il quasi marito Aranud Mimran. Il quale però non si dispera e per le vie di Roma viene paparazzato da Chi con un'amica dell'ormai ex compagna, la bionda Linda Santaguida!

Il giallo si infittisce e in questo girotondo di amici e amiche, spesso troppo intimi, il gioco si fa fa pericoloso. Per ora tuttavia le parti interessate non commentano. Alle insinuazioni che il suo ex Arnaud si stia consolando con l'amica Linda, Claudia Galanti risponde con un "ironico": "Mi scappa da ridere".

Lei intanto lo shopping per Milano lo fa da sola e al ristorante ci va in compagnia di Buti, alcui compleanno principesco a Firenze qualche giorno fa è andata come invitata "speciale". Nessuno scatto insieme però che lo possa "provare". I due escono separatamente dal locale, Claudia con il fratello e poco dopo Tommaso, che si fa persino accompagnare da un'amica per depistare i paparazzi. Insomma si insinua, si spettegola, si fa gossip...



Intanto l'unica quasi certezza è che la coppia Galanti-Mimran sembra definitivamente scoppiata. Per il resto bisognerà solo aspettare il certosino lavoro dei paparazzi e una défaillance da parte degli interessati per poter confermare voci e rumors. Largo alle scommesse sulle coppie vip di prossima formazione!