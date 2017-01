Chiara Giordano, bikini da sballo

11:15 - “Qui si tocca il cielo con un dito” cinguetta da Miami Chiara Giordano. La ex moglie di Raoul Bova è in vacanza con l'amica Alessia Marcuzzi e mostra foto social in bikini da capogiro. Raggiante e in forma perfetta sguazza nelle acque limpide con i figli mostrando il suo fisico stretto in bikini sgargianti. “E' un Paradiso” dice sotto l'occhio attento dell'improvvisata fotografa Pinella.

“Ridi ridi...non credere di avermi battuto cara Chiara – cinguetta Alessia - Ho bevuto un po' di vino e non sono completamente lucidaaaa”. Le due giocano a burraco e tra un tuffo e l'altro si scatenano. Insomma a guardare gli scatti oltreoceano con la Marcuzzi, pare proprio che Chiara si sia lasciata il passato alle spalle. Felice con i suoi figli, una bella compagnia di amici e un fisico da sballo da sfoggiare sulla spiaggia, gli ingredienti giusti per rilassarsi e prendersi una bella pausa estiva.