Charlotte Casiraghi, ecco il piccolo Raphael, erede di casa Girmaldi

10:39 - Stringe il suo bebè tra le braccia, sta per entrare in auto, un look semplice, i capelli raccolti, niente trucco. Scene di vita quotidiana di una principessa... mamma. Charlotte Casiraghi mostra per la prima volta in pubblico il piccolo Raphael nato due mesi fa dalla sua relazione con Gad Elmaleh, come mostra Diva e Donna, e su Twitter dice: "Sono felice".

Finora la bella Charlotte, figlia della principessa Carolina di Monaco, aveva mantenuto la massima riservatezza sul bebè nato il 17 dicembre. Niente foto in pubblico, "la vita privata resta privata", specifica la principessa sempre sul suo profilo social. Ma i paparazzi sono riusciti ad immortalarla ugualmente. Charlotte, bella, semplice ed elegante, ha appena portato il piccolo Raphael, ultimo erede di casa Grimaldi, ad un controllo di routine in ospedale, il bimbo dorme, lei lo sistema nel seggiolino in auto. Niente scorta, niente assistenti. Come una donna qualunque. Charlotte sveste i panni di principessa e si trasforma semplicemente in una mam