Cecilia Capriotti,Melita Toniolo e quelle che... il selfie è push up

09:43 - Se il décolleté è "importante" perché non metterlo in risalto con un selfie push up? Cecilia Capriotti sceglie la versione professoressa sexy con occhiali e seno "strizzato" in primo piano, Miranda Kerr allo specchio immortala un mezzo busto che fa sognare, Melita Toniolo è inguainata in un reggiseno a righe che solleva il suo davanzale...

E' così che deliziano i loro followers le belle dello showbiz, autoscatti piccanti e mozzafiato dedicati a quel lato di sé che sarebbe un vero peccato non sfoggiare. Anche Marika Fruscio si impegna nella "mission" e su Twitter è un vero tripudio di "selfie" con vista sul suo décolleté esagerato. Ma se l'effetto push up dello scatto catalizza l'attenzione, le vip hanno ben altro da cinguettare. La Capriotti si rallegra della prima giornata di sole dopo tanta pioggia: "Finalmente....il sole!", scrive, Melita Toniolo è tutta concentrata su una difficile scelta "Frangia o non frangia"... ma i suoi fans scelgono sicuramente... il décolleté. Miranda Kerr ha un tigrotto di peluche sulla spalla e con un "Grrrr" posa davanti allo specchio in reggiseno graffiante. La Fruscio? Be' qualsiasi alra cosa stia facendo ha poco conto, la sua abbondanza di forme oscura tutto il resto.