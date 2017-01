Carolina Marconi, per il suo Alessandro si mette in topless

10:01 - In spiaggia la tintarella è meglio se integrale e così, Carolina Marconi, ex gieffina dalle forme prosperose, si sfila la parte sopra del costume regalando ai paparazzi di "Donna al top" un topless da capogiro. E non solo a loro... Accanto a lei, soddisfatto del panorama, c'è Alessandro Tulli che da qualche mese fa coppia fissa con la venezuelana.

Impegnata tra la sua nuova linea di costumi di cui, ça va sans dire, è anche testimonial e la sua carriera discografica - il secondo singolo uscirà tra poco - Carolina non rinuncia a godersi mare, sole e fidanzato. Alessandro Tulli, calciatore dell'Anziolavinio, ha fatto breccia nel suo cuore e, dopo la prima uscita pubblica agli Internazionali di Tennis a Roma, i due fanno ormai coppia fissa. Mano nella mano, tenerezze e... tanti scatti social, dove la prorompente mora sembra non avere più inibizioni.



Oltre ai baci e alle coccole con il suo attaccante, però, la Marconi non si dimentica di essere una bomba sexy e così, complici i suoi bikini striminziti e le sue forme esagerate, regala scatti al cardiopalma. Quando il caldo si fa insopportabile, poi, sfila il costume lasciando senza fiato tutti i suoi ammiratori. I tempi del Grande Fratello sono lontani eppure Carolina non ha dimenticato come si fa ad attirare l'attenzione...