Carlo Ancelotti all'altare, nozze con Mariann Barrena McClay. Ecco tutte le foto social

12:42 - Tempo di fiori d'arancio in casa di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid, 55 anni, è salito all'altare per sposare la compagna Mariann Barrena McClay, 44. Un matrimonio in sordina, celebrato a Vancouver in Canada, paese d'origine della neo moglie. Ai primi di giugno a convolare a nozze era stata la figlia Katia...

E domenica 6 luglio è toccato a lui, anzi ritoccato, visto che per il Mister si tratta delle seconde nozze. Carlo Ancelotti è infatti stato sposato per ben 25 anni con Luisa Gibellini, dalla quale ha avuto due figli. La sua relazione con la Barrena è cominciata circa due anni e mezzo fa, dopo un romantico giro in gondola sui canali di Venezia. Ribattezzata all'inizio “la donna del mistero”, perché schiva e molto discreta, adesso di questa bionda signora si sa qualcosa di più.



Donna di grande bellezza e grande classe Mariann è nata a Vancouver ma è figlia di genitori spagnoli. Parla tre lingue e e il suo curriculum è di tutto rispetto: un Master in Amministrazione delle Imprese conseguito a Londra, un lavoro come consulente per il gruppo bancario Barclays e per l’azienda mineraria Dayton Mining Corporation. Anche per lei si tratta della "seconda volta all'altare", la signora Ancelotti infatti è già stata sposata e ha una figlia, Chloe, di 17 anni. La famiglia quindi si allarga e Carlo condivide la sua immensa gioia sul suo profilo social postando lo scatto di un regalo di nozze davvero singolare, il quadro di Lorenzo Quinn, figlio di Anthony, in cui sono riprodotte le impronte digitali della coppia a colori: "Felice per il mio matrimonio, per vedere insieme le nostre impronte a colori", ha cinguettato Mister Ancelotti.