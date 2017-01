Calciatori al mare e wags incontenibili

13:43 - Belle, prorompenti, strizzate, bombastiche. Il terreno di gioco non è il tappeto verde, ma la spiaggia, il bagnasciuga e le acque cristalline. E così i calciatori si sfidano a suon di curve nella partita delle vacanze. Mogli e compagne da capogiro strette in bikini succinti e attente a mostrare il fisico da pin up. Qualche nome? Dalle azzurre Insigne, Immobile, Verratti, Cerci alla furia rossa Hernandez passando per Nargi e De Pin.

Sulla spiaggia, in famiglia o a bordo piscina, le wags si danno da fare per regalarsi una bella tintarella. C'è anche chi si strizza il bikini strabordante come Sabia Engizez, la nuova fiamma di Van Der Vaart ed ex amica di Silvie, oppure chi mostra le forme incontenibili con reggiseni che sembrano non esserci come Fanny Neguesha al fianco di Mario Balotelli.



E poi ancora le curve su cui sbanda Cirro Immobile e quelle preferite da Lorenzo Insigne. Senza dimenticare gli scatti in bikini di coppia degli innamorati Federica e Alessio Cerci.