Buffon-Seredova, separazione in corso

12:47 - Si sono incontrati per la separazione consensuale il 14 maggio, così riferisce Novella 2000. Un'udienza privata, lontana dai flash e dai paparazzi e così per Gigi Buffon e Alena Seredova si è quasi chiuso il sipario. I due si sono accordati e il loro matrimonio si avvia al capolinea. E mentre su Instagram la modella ceca "sorride", il portiere si ritiene "libero" di frequentare Ilaria D'Amico .

Se ci sono stati, ma non possiamo saperlo, i tentativi per ricucire una relazione ormai al naufragio, non sono andati a buon fine. Da mesi si parla di crisi, anche se né Buffon né la Seredova lo hanno mai confermato. I panni sporchi si lavano in famiglia.



A scrivere la sceneggiatura di questo matrimonio sulla via del tramonto ci hanno pensato però il gossip e gli scatti, quelli di Alena, single in montagna lo scorso inverno e sola con i bambini anche a New York e a Miami poche settimane fa, e quelli rubati dai paparazzi, le case separate, gli incontri "segreti" tra Gigi e Ilaria, i musi lunghi di Alena.



Una telenovela che non si conclude con l'happy end, come ormai spesso succede nello showbiz. Un nuovo spettacolo sta per iniziare e, stando agli ultimi scoop dei fotografi, i protagonisti, usciti quasi allo scoperto, sono il portiere juventino e la giornalista sportiva più amata dagli italiani. Alena resta per ora una comparsa. Ma la trama è ancora tutta da scrivere.