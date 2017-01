Buffon - D'Amico, un amore in vacanza

14:46 - Distesi sotto il sole, romantici e innamorati nella loro prima "fuga d'amore" estiva. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono stati pizzicati in Grecia da "Chi" intenti a scambiarsi tenere effusioni. Prima il bacio sul pontile, poi distesi al sole a farsi le coccole... Tra i due sembra andare tutto a gonfie vele soprattutto ora che il peggio e passato e possono finalmente mostrarsi alla luce del sole.

In fondo, qualche tempo fa, era stata proprio la Seredova a cinguettare che era il momento di "guardare avanti". E pare che anche Gigi abbia deciso di seguire il suo consiglio. La nuova coppia, finalmente, è uscita allo scoperto. Forse, ora che sono finiti i Mondiali e le carte del divorzio sono state firmate, i due si sentono più tranquilli e pronta ad affrontare insieme il futuro. In fondo, finché hanno potuto, hanno cercato di rimanere discreti, ognuno nascosto dietro i propri affetti e dietro a silenzi stampa che, a volte, sembrano valere più di mille parole.



Dopo il bikini strepitoso mostrato in Sardegna in compagnia del figlio, la D'Amico è volata in Grecia insieme al suo nuovo amore. Il settimanale pubblica in esclusiva gli scatti della loro vacanza romantica tra le isole di Skopelos e Alonissos a bordo di uno yacht a noleggio, il cui costo alla settimana è di 38 mila euro, spese escluse. Niente male come prima "luna di miele"...