21 agosto 2014 Belen Rodriguez, doccia fredda per la SLA La showgirl argentina accetta la sfida lanciata dal cantante Marco Mengoni e partecipa alla Ice Bucket Challenge Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:24 - Belen Rodriguez, in vacanza in Salento, si fa una bella doccia fredda. Anzi... Gelata! L'argentina, infatti, ha deciso di raccogliere la sfida che coinvolge i vip di tutto il mondo e che consiste nel tirarsi in testa una secchiata di acqua e ghiaccio, filmarsi e sfidare altre tre persone a fare lo stesso. Così, l'hashtag "#alsicebucketchallange" è diventato virale. Lo scopo? Raccogliere fondi per la ricerca della Sclerosi Multipla Laterale.

A sfidare la bella showgirl è stato il cantante Marco Mengoni e Belen non ha potuto tirarsi indietro. A sua volta lei ha nominato Alessia Marcuzzi, Elisabetta Canalis e Fedez e c'è da scommettere che tra poco i loro video "pro bono" appariranno sui social. La Rodriguez, infatti, con quasi 90 milioni di "Like" e oltre 4mila condivisioni sui Facebook ha già "vinto" la sua sfida personale. A chi la accusa di voler solo apparire non risponde, questa doccia gelata è un gesto fatto per sensibilizzare l'attenzione riguardo una rara malattia genetica e lei non vuole dare spazio ai pettegolezzi.



Nata in America lo scorso 15 luglio, la "Ice Bucket Challenge" inizialmente non era legata solo alla SLA ma era a favore di qualsiasi opera benefica. Poi, Pete Frates, attivista della lotta contro questa terribile malattia, ha "sdoganato" l'hashatag #alsicebucketchallange e, in pochissimo tempo, la sfida è diventata virale, coinvolgendo le celebrities di tutto il mondo. Da George Bush a Jennifer Lopez, nessuno si è tirato indietro. La bella Belen non poteva certo essere da meno...