15 settembre 2014 Belen risponde a una ragazza che ha criticato il suo abito: "A te la zip non si chiude" Una giovane utente di Instagram, Bambolina, offende il look. La replica: " Super bambolotta!!! Ti rode?". Poi la showgirl spiega: "E' un fake che mi insulta spesso"

17:53 - Belen contro tutti. L'abito usato dalla showgirl argentina per il matrimonio della sua amica Elisabetta Canalis ha scatenato polemiche in Rete. Ma il culmine è stato raggiunto da un botta e risposta tra la Rodriguez e una giovane utente di Instagram, tale Bambolina, che ha osato criticare. La riposta della showgirl? " Ehi super bambolotta!!! Ti rode??? Lo vuoi questo abito? Mi dispiace ma non ti si chiude la zip!!!". Senza dubbio una caduta di stile.

La versione di Belen - Bambolina, secondo Belen, non sarebbe una semplice giovanissima utente Instagram, ma un fake che già in precedenza l'aveva ripetutamente insultata.Intanto questa utente si è cancellata dal social network e Belen ha eliminato il commento che ha scatenato la sua reazione tanto criticata. Infine, ha risposto a Selvaggia Lucarelli, che l'aveva bacchettata su Facebook: "Selvaggiona farai una brutta fine!"



Bacchettata dalla Lucarelli - La blogger Selvaggia Lucarelli ha criticato la caduta di stile della showgirl, invitandola a non accanirsi contro ragazzine che magari non mangiano nemmeno per poter entrare nei suoi abiti. "Daje, chiedi scusa e non se ne parla più", ha concluso la blogger.