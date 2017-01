Belen mantiene De Martino? Sì... in forma

09:21 - Le cose, in due, vengono meglio. Ecco perché Stefano De Martino e Belen Rodriguez fanno spesso cose "di coppia". E visto che a loro basta sfiorarsi per far scattare la scintilla, che anche la palestra diventa il luogo adatto per un siparietto ad alto tasso erotico. Stefano "usa" Belen per fare sollevamento pesi e, incitato dal personal trainer, aggiunge un tocco di difficoltà all'esercizio: un bacio. Il numero, ovviamente, è perfetto.

Dopo le polemiche sulla dieta del ballerino e la frase di Belen che, subito, è corsa sui social a difenderlo, ora è molto più chiaro cosa intendesse dire con quel "Stefano lo mantengo io"... Parlava di fitness! Eccoli infatti in palestra, con tanto di prova video. L'argentina, a testa in giù e tenuta per i fianchi dalla sua dolce metà, si trasforma in un vero e proprio "peso" che il ballerino si diletta ad alzare e abbassare. Il tutto sotto gli occhi attenti del personal trainer che, non pago di vedere De Martino sudato per lo sforzo, aggiunge all'esercizio un'ulteriore difficoltà: un bacio.



La coppia, però, non si spaventa ed esegue il "numero" alla perfezione. In fondo, i due, sono piuttosto rodati quando si tratta di fare ginnastica insieme. Non è la prima volta, infatti, che Stefano e Belen si dilettano a comporre figure plastiche degne delle migliori performance circensi. In fondo, come cinguetta la bella argentina, "Questo succede quando due matti si sposano!".