Barbara D'Urso "sfila" col modello sexy

11:48 - Una cenetta tete a tete e poi una passeggiata "romantica" abbracciati per le vie di Roma, come due fidanzatini. Barbara D'Urso da sola non ci vuole proprio stare. Da poco chiusa la relazione, mai ufficializzata, con l'avvocato Felice Massa, la regina del pomeriggio in Tv si regala un aitante modello e attore Alex Pacifico, con cui si illumina di sex appeal.

Un abitino corto color aragosta, i tacchi altissimi e il sorriso radioso, Barbara D'Urso, 56 anni, è in splendida forma e sembra al settimo cielo, attaccata al suo amico Pacifico, con cui l'intesa e l'intimità sono palpabili, come mostrano gli scatti di Novella 2000.



I due si conoscono da tempo, ma solo negli ultimi giorni hanno cominciato a frequentarsi con più assiduità. Un toy boy, lui ha 37 anni, di tutto rispetto, bello, affascinante e galante. Con lui la D'Urso è stata avvistata anche alla festa di Alessandro Martorana, dove le amiche di Barbara sono "morte" d'invidia per quell'irresistibile accompagnatore. La conduttrice si rivela una grande intenditrice di uomini, una che sa scegliere sempre il meglio! Anche nei nomi... da Felice a Pacifico.