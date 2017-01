Andrea Pirlo, ecco un topless che Vale!

10:39 - Amore allo scoperto per Andrea Pirlo e Valentina Baldini che si stanno godendo le vacanze in mare al largo delle isole Baleari. Il giocatore della Juve e la sua nuova fiamma sono stati pizzicati dal settimanale Chi tra onde di passione topless ben in vista. Il calciatore è pazzo per le curve della sua Valentina e lei sfoggia con sincerità le sue armi di seduzione.

Doccia bollente in mare, corpi stesi al sole e curve che attirano sguardi e flash. La Baldini è un'esplosione di sex appeal e Pirlo ne è affascinato. Pare che la coppia al rientro dalle vacanze stia organizzando un nido d'amore sulle colline torinesi. Andrea e Valentina non si nascondono più, ma vivono la loro storia d'amore alla luce del sole e mostrano tutta la loro passione con naturalezza.