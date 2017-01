Andrea Pirlo con Valentina fa il tenero

15:14 - Prima vacanza insieme per Andrea Pirlo e Valentina Baldini. Dopo la fine del matrimonio con Deborah Roversi, il fuoriclasse della Nazionale ha deciso di uscire allo scoperto e di mostrarsi con la sua nuova fidanzata. "Chi", infatti, immortala i due intenti a scambiarsi dolci effusioni in barca al largo delle Baleari. Lei, bionda dal fisico mozzafiato, riesce a far sorridere anche un "duro" come lui...

Archiviati i Mondiali, lontano dalle polemiche che hanno interessato la Juve dopo il cambio allenatore, Andrea Pirlo ha approfittato degli ultimi giorni liberi prima del ritiro per stare con la bionda che gli ha fatto perdere la testa lo scorso inverno. Valentina, fisico aitante e bikini decisamente micro, si distende al sole accanto a lui e riesce a strappargli coccole e sorrisi. Da quando stanno insieme è la prima volta che si concedono un momento intimo senza paura dei fotografi, mostrandosi come una qualsiasi coppia di innamorati. Pirlo, tra una carezza e un bacio, sembra aver proprio perso la testa...