Alessia Merz, in bianco a Milano

12:25 - Alessia Merz ritorna alla vita mondana. Archiviata la lunga parentesi da "casalinga disperata" l'ex velina di Striscia e volto noto del celebre programma di Boncompagni Non è la Rai si concede una serata di shopping in una boutique di Milano insieme alle amiche Cristina Buccino e Costanza Caracciolo. Abito corto bianco, gambe lunghissime e un sorriso che sembra dire: "Eccomi, sono tornata!".

Sposata dal 2005 con il calciatore Fabio Bazzani, mamma ormai a tempo pieno di Niccolò e Martina, era parecchio tempo che la Merz non si concedeva un po' di tempo per dedicarsi agli eventi mondani nella capitale della moda. E così, approfittando dell'occasione, eccola madrina di una nuova boutique di abbigliamento in centro a Milano, in compagnia delle amiche Costanza Caracciolo e Cristina Buccino.



Miniabito bianco, gambe in bella mostra e capelli lunghissimi, Alessia non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani. Occhi verdi da gatta e sorriso che illumina, la Merz si gode i flash che per troppo tempo non l'hanno immortalata.