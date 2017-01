Alessia Marcuzzi, il lato B è da 10 e lode

12:23 - Passano gli anni, passano i fidanzati, ma le forme di Alessia Marcuzzi non perdono colpi. In bikini a Formentera la signora del Grande Fratello sfoggia un fondoschiena che è un vero e proprio capolavoro. E scorrendo a ritroso l'album social della bella showgirl quel sedere è una costante...

In splendida forma Alessia, 42 anni e due figli, è più sexy che mai e in questa mini vacanza sull'isola dei vip le sue curve sono al top. Sulla spiaggia la showgirl mostra alcune spettacolari posizioni dello yoga, prima l'arco, poi una sorta di fiore di loto sollevata. L'amore per Paolo Calabresi e gli impegni professionali le hanno trasmesso energia positiva e dopo le fatiche del Grande Fratello, prima di buttarsi a capofitto su Extreme Makeover Home Edition Italia, si è concessa un break dal sapore marino. Dove ha dato sfoggio delle sue "doti" fisiche.



Per Alessia il tempo non sembra essere mai passato e in bikini le sue curve sono un capolavoro, oggi come ieri. Sfogliando il suo album social, a ritroso negli anni infatti, la costante rimane sempre quella: un lato B che è l'immagine della perfezione.