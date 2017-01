Alena Seredova guida le nostalgiche dell'estate...

10:20 - "Nell'attesa dell'arrivo dell'estate, un bel ricordo di quella passata!", cinguettano Melita Toniolo e Laura Barriales, postando uno scatto in bikini sotto la doccia. Una splendida Alena Seredova in due pezzi bianco ammicca su Twitter: "We need summer", scrive la moglie di Buffon. E le fa eco Laura Torrisi: "Estate mi manchi!!!". L'atmosfera social è bollente, le vip hanno voglia di spogliarsi.

E se le più fortunate come Nicole Minetti, da poco tornata dalla Thailandia o Alessia Reato appena rientrata dalle Maldive, possono permettersi di “rincorrere” l'estate là dove non finisce mai, le altre si accontentano dei ricordi e recuperano scatti delle stagioni passate. Melissa Satta ne pubblica una insieme al suo Boa dell'anno scorso: “Missing holidays so much! Can't wait for #summer #love #memories #2013”.



Federica Nargi invece fa un salto indietro nel tempo e posta una foto vintage di dodici anni fa. Costanza Caracciolo fa il pieno d'estate con uno scatto del 2012 e uno più recente da Cuba. “Molta voglia d'estate” scrive. E persino Francesco Facchinetti si abbandona ai ricordi e alla nostalgia e su una “cartolina” social con uno splendido mare azzurro cinguetta: “Mare mi manchi”...