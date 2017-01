2 luglio 2014 Alena Seredova e Debora Roversi, la riscossa delle ex parte da Gallipoli Dopo la rottura con Gigi Buffon e Andrea Pirlo, le due wags si rilassano in bikini Tweet google 0 Invia ad un amico

10:46 - Gigi Buffon spunta alla luce del sole con Ilaria D'Amico e viene immortalato mentre la bacia. Andrea Pirlo esce allo scoperto in Brasile con la nuova compagna Valentina Baldini. Ma dalla spiaggia di Gallipoli parte la riscossa delle ex. Alena Seredova è bellissima – come mostrano le immagini di Chi – in bikini, sorridente e radiosa sulla spiaggia con i figli. Anche la Roversi è sulla stessa spiaggia salentina ed è in ottima forma.

Tra le due, accomunate dallo stesso naufragio amoroso, non c'è particolare intesa (complice l'amicizia di Alena per la nuova fiamma di Pirlo) e nessun accordo sotto l'ombrellone per una sorta di “rivolta delle ex”. Entrambe corrono sulla spiaggia, fisico formidabile, aria serena. Con loro ci sono alcuni amici, parenti e naturalmente i figli, i due maschi del portierone della Juve e della Nazionale, e il maschio e la femminuccia del centrocampista azzurro.



Alena Seredova sfoggia un due pezzi da capogiro e qualcuno sussurra che ci sia già un uomo pronto a consolarla.

Debora pare aver voltato pagina e, mentre Pirlo si faceva fotografare in Brasile, steso al sole con Valentina, lei sfodera le sue curve a Gallipoli.