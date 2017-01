Valentina Vignali fa canestro su Playboy

12:23 - Va a canestro con la stessa facilità con cui posa e si spoglia senza imbarazzo, sfoggiando curve da applauso. Valentina Vignali cestista, modella e showgirl è la nuova cover girl di Playboy Italia. Il numero di ottobre le dedica un servizio senza veli, in cui la bella coniglietta di Rimini mostra di avere molto sex appeal, oltre che talento con la palla.

Ala grande a Sora in serie C, la Vignali ha anche giocato in A2 e in B e a canestro ci va da quando aveva 8 anni. Ma la sua passione per il basket è sempre andata di pari passo con quella per luccicante mondo della moda, della passerella e dello showbiz. E se le foto su Playboy sono sexy e ammiccanti e Valentina non esita a spogliarsi per pose piccanti, gli scatti che la mora cestista palymate posta su Facebook sono anche ad altissimo tasso di erotismo. Non c'è dubbio questa coniglietta sa come andare a canestro.