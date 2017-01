Tra schiuma e nudità nei bagni delle star

09:14 - Cosa scatta nella mente delle vip quando chiudono la porta del bagno? Il luogo riservato per eccellenza diventa il privilegiato per condividere gli scatti più intimi con gli internauti. Un po' come Lino Banfi che spiava dalla serratura Edwige Fenech, i voyeur 2.0 scrutano con bramosia ciò che accade nelle toilette delle più belle dello showbiz ma sempre con la loro peccaminosa complicità.

L'ultima in ordine cronologico è la cantante Rihanna. La bad girl per eccellenza seduce anche con i capelli rasati a zero e senza un velo di trucco mentre si cosparge maliziosamente di bagnoschiuma.



La giunonica Natalia Bush sembra reduce da una nottata allegra e si immerge in acqua con t-shirt e jeans.



Eva Riccobono si fa immortalare in una vasca piena di bollicine fino all'orlo con un amico in un'atmosfera allegra e rilassata ma sempre chic come nello stile dell'algida modella.



Laura Torrisi mostra le bellissime gambe a mollo e insaponate nella vasca.



Schiuma party privato per Alessandra Sorcinelli che copre (poco) il suo corpo nudo solo con le bolle. La maliziosa Barbara Guerra le fa eco ma fa vedere anche il capezzolo. Inoltre, la Guerra regala ai fan un'istantanea dei piedi che emergono dall'acqua colorata di rosa, femminile all'ennesima potenza.



Ricorda i dipinti preraffaelliti Alena Seredova che, durante uno shooting, si immerge nell'acqua in vestito da sera.



Sempre glamour, Claudia Galanti mostra solo il volto ma lascia intuire la nudità e fa vedere il bagno in marmo rosaceo e i mille prodotti di bellezza.



Più spiritosa Roberta Morise che protegge i capelli dall'umidità con una cuffia e sorride all'obiettivo.



Stefania Orlando, infine, si fa vedere con un asciugamano accomodato a mo' di turbante sulla testa con addosso solo un reggiseno nero.