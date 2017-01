Stefano Accorsi e la biondina misteriosa

13:38 - L'attore Stefano Accorsi è stato "pizzicato" dai fotografi in compagnia di una biondina niente male allo stadio di Torino. Lei è la modella Bianca Vitali, italiana e giovanissima. Nessuno sa quale tipo di rapporto ci sia ufficialmente tra di loro ma la sintonia era palpabile. I due, infatti, non hanno perso occasione per stare vicini.

Dopo Leatitia Casta all'attore sono stati attribuiti diversi flirt. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che si trattasse della sceneggiatrice Ludovica Rampoldi con cui Stefano era stato beccato da "Novella 2000" in atteggiamenti teneri.



Anche senza smentita ufficiale queste foto parlano chiaro: a far breccia nel cuore di Accorsi è sempre una biondina, ma di tutt'altro tipo. Se son rose fioriranno...