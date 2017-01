Stefano Accorsi e Bianca Vitali, un amore al bacio

10:40 - Erano stati pizzicati insieme allo stadio a Torino in atteggiamenti teneri ma, anche se tutti ci avevano sperato, sembrava presto per dire che tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali ci fosse qualcosa di più. Ma i paparazzi hanno fatto bene il loro dovere e finalmente, sulle pagine di Chi, compare il loro primo vero bacio. In piedi, per strada, la coppia conferma il loro amore con il più passionale dei gesti.

Lui, quarantaduenne affascinante, vanta tra le sue ex dive come Giovanna Mezzogiorno e Laetitia Casta. Lei, solo vent'anni e già bellissima, sembra non curarsi di un passato così ingombrante. Modella, bionda, fresca e piena di entusiasmo ha conquistato l'attore sul set, come nelle migliori delle favole. Il primo bacio tra i due, infatti, era stata un'esigenza di copione.



Da allora pare che la bionda abbia fatto breccia nel cuore di Accorsi ma che ci sia voluto un po' prima di poter ufficializzare la cosa. Adesso si godono i primi momenti da piccioncini, andando a teatro insieme mano nella mano e approfittando dell'ombra per baciarsi. I buoni presupposti sembrano esserci tutti, lo spettacolo può iniziare.