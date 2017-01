Sara Tommasi, siparietto sexy in lingerie

11:22 - Sara Tommasi posa in lingerie insieme all'amica ed ex gieffina Giovanna Rigato, regalando ai fotografi un siparietto hot degno dei tempi d'oro. La showgirl aveva promesso di essere cambiata ma, a giudicare dagli scatti dentro il camerino, sembra che tutto sia tornata come prima della presunta redenzione. Push-up e perizomino rosso ed ecco che la Tommasi ritorna ad essere quella di sempre: una provocatrice.

Sara, infatti, gioca a fare la sexy davanti all'obiettivo mentre, complice lo specchio dietro di lei, regala una visuale del lato B. Non mancano le foto in posa con l'amica, fasciata da un body altrettanto osè: la Tommasi finge di essere in procinto di sculacciarla mentre la Rigato sorride maliziosa. Alla Rinascente di Milano l'atmosfera si scalda anche fuori dal camerino: le due, per uscire, si infilano una vestaglietta bianca ma... dimenticano di chiuderla. E i paparazzi si godono lo spettacolo.



Dopo Medjugorje, gli sfoghi su Facebook, le scuse e le interviste con la promessa di "diventare una persona migliore", Sara Tommasi cede e cade, di nuovo, in tentazione. Fidanzata con Stefano Ierardi, da poco la showgirl aveva posato in abito bianco dichiarandosi pronta a compiere il grande passo. A giudicare da questi scatti la navata sembra lontana mentre la voglia di eccesso è proprio dietro l'angolo. E' ufficiale: Sara Tommasi è tornata. Ed è più scatenata di prima.