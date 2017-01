Santarelli-Satta: catfight senza esclusione di colpi

10:57 - Elena Santarelli e Melissa Satta litigano ferocemente sulle candide spiagge di Zanzibar. Le due, corpi mozzafiato in costumi che lasciano ben poco spazio all'immaginazione, si rotolano sulla sabbia e se le danno di santa ragione. Almeno, questo è quello che sembra. In realtà è tutta finzione. Stanche di stare sotto il solleone a far niente le due hanno pensato di movimentare la giornata inscenando un catfight da manuale.

E' la Santarelli a prendere il sopravvento, tirando la Satta per un braccio: la butta a terra e finge di colpirla. Melissa, dal canto suo, ride divertita mentre si rotola sulla sabbia candida di Zanzibar. Un siparietto che, inconsciamente oppure no, ha degli interessanti risvolti hot.



Vuoi per il costume intero ma ben poco coprente della bionda showgirl, che per tutto il tempo della sceneggiata offre il suo sedere a favore di videocamera. Vuoi per le curve sinuose della bellissima ex velina mora che, coperta appena dalla sabbia, risveglia fantasie erotiche mai davvero sopite. Altro che bancone di Striscia: questo video è destinato a diventare un vero pezzo di repertorio...