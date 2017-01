Robyn Lawley, top plus size che piace a GQ

11:39 - Curvy, sexy e con qualche taglia in più o in una parola sola hot. Lei è Robyn Lawley, 24 anni, modella australiana plus size, scelta da GQ Australia come "Girl of the week", ragazza della settimana accanto a Rosie Huntington-Whiteley, Shanina Shaik, Mila Kunis.

"Ho i fianchi grossi e ho almeno tre taglie in più di tutte le altre modelle, ma va bene così, ne vado orgogliosa e mi piace", ha detto Robyn, che nei bellissimi scatti di Pierre Toussaint per il magazine maschile, posa in total denim, con i jeans e una camicia aperta su un prorompente e generoso décolleté". Sensuale, bellissima e sexy, anche e soprattutto con tre taglie in più.