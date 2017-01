Riccardo Scamarcio "tentato" da un'altra

12:12 - Con un braccio le cinge un fianco, le sfiora una spalla, poi le prende dolcemente una mano come per iniziare una danza, in un tripudio di sorrisi e occhi negli occhi. Riccardo Scamarcio sfodera tutte le sue armi seduttive con una giovane ragazza della troupe, in un momento di pausa mentre è a Roma per girare il film "Il ragazzo d'oro".

Lontano dalla compagna Valeria Golino il sex symbol del del cinema italiano, abbigliato con un pigiamone a quadri e un pull extralarge, come mostrano gli scatti di Novella 2000, gioca a fare il piacione e si lascia andare a giochi, che potrebbero rivelarsi molto "pericolosi". Lei, una biondina, che molto assomiglia alla classica ragazza della porta accanto, accetta la sfida e ricambia le attenzioni dell'attore. I più maliziosi sono già in allerta, cosa succederà quando la Golino vedrà queste foto? Di presunti flirt ne ha dovuti già digerire qualcuno, anche se per ragioni di copione. Questo però potrebbe darle un po' più fastidio. I più fiduciosi confidano nel fatto che nonostante le continue voci di crisi e la differenza d'età di ben 13 anni, i due resistono ad ogni scossone sentimentale dal 2006. Una delle coppie più longeve dello spettacolo. Non sarà una qualunque ragazza della porta accanto a mettere a serio rischio la loro relazione... O forse sì?