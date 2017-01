Ricardo Kakà e Caroline Celico innamorati a Milano

10:46 - Innamorati, teneri e belli. Ricardo Kakà e la moglie Caroline Celico conquistano Milano. In giro per il quadrilatero della moda, la coppia pranza in un ristorante in via Montenapoleone poi il brasiliano, tornato ad indossare la maglia rossonera a settembre, firma autografi a tutti regalando sorrisi e cordialità, quindi i due piccioncini ritornano verso casa, abbracciati e felici.

Anche se il Milan non attraversa un bellissimo momento in campionato, Kakà non perde il suo buonumore "carioca" e da divo alla mano quale è non tralascia nessuno dei fan e degli ammiratori che lo assediano. Caroline è sempre al suo fianco e con la sua semplice ed elegante bellezza è la degna compagna di un vero campione, di simpatia e bravura. Tornati nel capoluogo lombardo Ricardo e Caroline si sono ritagliati un momento tutto per loro, lasciati i bimbi a casa e in una pausa dagli allenamenti i due avrebbero forse sperato in un pranzo intimo e in un pomeriggio tranquillo. Ma al brasiliano rossonero non resiste nessuno e così via con gli autografi, i sorrisi e le fotografie di rito.