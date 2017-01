Red carpet bollenti per le vip

09:27 - E' ufficiale. Se le vip devono tagliare una voce dalle spese voluttuarie, scelgono la biancheria intima. Del resto, in tempi di crisi economica, a qualcosa bisogna pur rinunciare. Ed ecco che a latitare sulle passerelle più glamour sono proprio slip e reggiseni.

Le ultime in ordine cronologico hanno sfilato sul red carpet del Festiva Internazionale del Cinema di Roma. La bella Natalia Angelini, giovane e procace attrice fasanese, nel prestigioso cast del film di Giovanni Veronesi "L'ultima ruota del carro", merita un un dieci e lode per la scollatura vertiginosa della camicetta. Niente bottoni, niente reggiseno e décolletè alla mercé dei flash. Trasparenza ardita dietro al corpetto retato dell'abito e seno in libertà invece per Nathalie Rapti Gomez, bionda e sexy attrice colombiana nel cast del film di Carlo Carlei "Romeo and Juliet"



Il velo impalpabile e trasparente diventa solo la scusa per applicare una costellazione di paillettes nei punti strategici. Zahia Dehar, diventata nota, ahinoi, per uno scandalo legato alla prostituzione minorile, all'apertura di un suo negozio di biancheria intima, si è presentata completamente nuda sotto l'organza. Su capezzoli e parti intime solo pochi lustrini fanno da foglia di fico. Mise simile per Iggy Azalea. La rapper australiana ha attirato tutti gli occhi su di sé agli Mtv video music awards. L'organza fa vedere quasi tutto tra un ricamo dorato e l'altro.



Alla faccia di molte ventenni, Gwyneth Paltrow ha sfoggiato il suo fisico da quarantenne perfetta, alla prémière di “Iron Man 3”. Castigata fronte e retro ma con due strisce di tessuto vedo non vedo sui lati. Panoramica laterale sulla pelle anche per Selita Ebanks che si è presentata da Cipriani di New York con un lungo abito bianco con audaci trasparenze sul lato destro. Anche qui, mutanda non pervenuta.



Il velo è ancora più malandrino quando scende sotto l'ombelico. L'abito lungo e nero indossato dall'attrice Jamie Alexander vela e svela il suo corpo. Dalle spalle, la trasparenza attraversa il seno e scende fino al pube. Lo scorcio sul fisico perfetto della star è anche nella parte posteriore e, quando Jamie cammina il suo interno coscia non ha segreti. Anche l'ultima passerella di Cannes è stata turbata da trasparenze “intime”. L'attrice Ksenia Rappoport, durante il red carpet del film “Philomena” ha stuzzicato le fantasie con il vedo non vedo dell'abito sul suo corpo interamente nudo.



Si può essere più osé di così? Sì. Ci riesce, per esempio, la splendida quanto sfacciata Abbey Clancy. La modella inglese, moglie del calciatore Peter Crouch, ha interpretato al meglio l'evento londinese “Fashion for the brave”, moda per coraggiosi, appunto. La bionda Abbey non si “copre” neanche dietro l'ipocrisia della trasparenza ma si mostra così, carne al vento sui lati. Il vestito è appoggiato in maniera precaria e in molti hanno sperato in una folata di vento. La scollatura profonda è la scelta di Eliza Doolittle. La cantante, durante gli Attitude Awards, non si è fatta mancare neanche uno spacco vertiginoso e una profonda apertura sulla schiena. Così, meglio abbondare, dicono. Aperture profonde sul davanti anche per Selena Gomez e Stacy Keibler. Alla singletudine dopo un uomo molto desiderato, a quanto pare, si rimedia anche così. Eccole allora, senza reggiseno una in nero e l'altra in bianco.



In questa carrellata, sembra per una volta pudica Lady Gaga. Perché lei ancora indossa perizoma e reggiseno. Il tocco sexy è regalato dalla tuta che inguaina il corpo della cantante. Velo nero e luccichii sparsi per far risaltare il suo burroso dérrière. Bellissime e di celeste vestite Sharon Stone e Gisele Bundchen, che regalano un'inquadratura audace dei loro décolleté. I laccetti fetish della brasiliana reggono a stento le forme mentre l'attrice, sempre perfetta, riesce ad essere elegante anche con l'abito più provocante.