Raffaella Fico fa shopping sui trampoli

10:50 - Con quei tacchi vertiginosi da lapdancer, rosso fuoco laccato, Raffaella Fico sembra pronta per quasi tutto, tranne che per fare shopping. E invece eccola a braccetto col fratello Francesco per le vie di Roma per gli ultimi acquisti prenatalizi.

In attesa del secondo round in Tribunale per il riconoscimento da parte di Mario Balotelli della piccola Pia, Raffaella si appresta a passare il suo secondo Natale da mamma single. Che poi tanto single la bella ex gieffina non lo è più. Da qualche mese infatti l'ex di SuperMario starebbe insieme a Gianluca Tozzi, figlio del noto cantautore.



Al suo fianco però durante l'ultimo shopping prenatalizio c'è il fidato e immancabile fratellino che da quando Raffaella è diventata mamma finge da fact totum per l'amata sorella, padre per la piccola Pia, autista, manager, accompagnatore... Look vistoso e non proprio da "giro per acquisti" per la Fico con tacchi da drag queen, pantaloni aderenti di pelle nera e giacchino rosso, anche questo "total leather". Nonostante le continue polemiche e le battaglie legali con Balo per la sexy Raffaella è comunque un bellissimo periodo.



Dopo il boom mediatico del suo calendario senza veli per For Men, la riccioluta napoletana tutta curve e voluttuosità è tornata suo trono nei panni che più le si addicono, quelli di sex bomb!