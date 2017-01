Raffaella Fico con Tozzi si presenta...nuda

12:40 - Casta e abbottonatissima in tailleur pantalone nero e camicia bianca da collegiale sotto. Raffaella Fico ha presentato il suo sexy calendario per For Men 2014 insieme al fidanzato Gianluca Tozzi. La ex di Mario Balotelli ha scelto una mise che non lasciava scoperto nemmeno un centimetro di pelle, del resto in dodici mesi di bellezza ha mostrato tutto il suo erotismo senza veli. Con Tozzi baci e sorrisi e poi via di corsa insieme.

Negli scatti di Roberto Rocco Raffaella non lascia nulla all'immaginazione, ma non se ne vergogna e dice orgogliosa che non sono foto volgari. Davanti all'obiettivo è come mamma l'ha fatta, addosso porta solo i tacchi. Vertiginosi e sensuali. Non c'è che dire il calendario della Fico si candida a diventare il più richiesto del prossimo anno.