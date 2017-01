Pippa Middleton è invecchiata di colpo

12:25 - Cosa è successo a Pippa Middleton? La sorellina della Duchessa di Cambridge sembra invecchiata di 20 anni. Con quegli occhiali, la giacca scura e quei capelli raccolti un po' disordinatamente, che sembrano grigi, la piccola di casa Middleton appare irriconoscibile.

Tutta colpa presumibilmente di colpi di sole e mèches venuti male, troppo chiari per il colore naturale dei capelli di Pippa, e di quell'acconciatura poco curata. Certo è che ultimamente la bella sorellina reale non vive un momento di grande popolarità. Complice anche gli scatti, diffusi qualche giorno fa sul web, che la ritraggono sorridente e in posa con un gruppo di amici dopo una battuta di caccia davanti ad un bottino di ben 50 volatili morti. Una scena un po' macabra, che ha suscitato inevitabilmente l'ira delle associazioni animaliste e scandalizzato tutto i regno Unito. La passione per la caccia della bella Pippa è cosa nota, dopo che lo scorso inverno aveva partecipato ad un'altra battuta nel nord della Francia per cacciare cinghiali e cervi. Ma queste foto, pubblicate da tale John Greig, che si suppone sia un amico di caccia di Pippa, sul suo profilo Instagram e quindi accessibili a tutti, non sono proprio andate giù a molti. Intanto sembra essere sfumato anche il matrimonio annunciato per la prossima primavera. La sorella più famosa d'Inghilterra, che lo scorso 9 settembre ha compiuto 29 anni, avrebbe smentito le nozze con il fidanzato, il broker Nico Jackson, con il quale ha una relazione da qualche mese.