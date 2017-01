Passerella osé firmata Victoria's Secret

14:59 - Sfilata bollente a New York per il Victoria's Secret Fashion Show. Con perizomi risicatissimi, reggicalze e ali di piume, hanno calcato le passerelle i bellissimi corpi delle top più ricercate del momento. Angeli per una volta, la trasgressiva Cara Delevigne e la cantante Taylor Swift. La bionda Candice Swanepoel ha indossato il Fantasy Bra, reggiseno con pietre preziose dal valore di dieci milioni di dollari.

Durante lo spettacolo ad alto tasso erotico, Adriana Lima ha fatto sognare con un body inguinale e con un completo con trasparenze rosso fuoco. Tante le top che hanno esibito le loro curve, Alessandra Ambrosio ha sollevato il velo bianco per scoprire il fondoschiena, Candice Swanepoel ha indossato il completo più prezioso.



La special guest star Cara Delevigne, nota anche per la sua relazione omosessuale con la cantante Rita Ora, ha indossato un bustier nero di velo con guanti gialli. L'altra ospite, Taylor Swift, si è vestita da Union Jack, una bandiera inglese mai così sexy. Tante le bellissime sul catwalk dalla statuaria Lily Donaldson alla sexy Doutzen Kroes, da Behati Prinsloo a Karlie Kloss.