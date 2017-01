Nina Moric: con Massimiliano Dossi è finita

10:29 - "Nulla è per sempre... Addio Amore Mio prenditi cura di te... Nina". Con questo cinguettio su Twitter Nina Moric annuncia la fine della sua storia d'amore con Massimiliano Dossi. Dopo le dichiarazioni scioccanti sugli abusi subiti rilasciate a "Verissimo" ecco un altro duro colpo per la modella croata.

Non c'è pace nella vita sentimentale di Nina Moric. Archiviato il passato burrascoso con l'ex marito Fabrizio Corona, la top sembra non riuscire a trovare la luce in fondo al tunnel. Prima la storia con Matteo Bobbi, sei mesi di passione ma nulla di concreto. Ecco allora comparire nella vita della Moric l'imprenditore Massimiliano Dossi.



I due si erano fidanzati e sposati nel giro di tre mesi. Matrimonio in grande stile in Cambogia con tanto di pubblicazioni ufficiali su Twitter e promesse di amore eterno. L'incidente, le paparazzate in famiglia e l'ipotesi di un lieto fine avevano lasciato sperare che Nina avesse ritrovato finalmente un po' di pace. Poi, l'annuncio a sorpresa. La Moric, rammaricata e malinconica, saluta il suo amore e gli augura ogni bene. E ai commenti più acidi di chi insinua che sia lei che non sappia tenersi un uomo risponde:"Alcune volte lasciarsi non significa amarsi più ...io lo amo ancora e il mio sentimento rimane... Sono stata incompresa."