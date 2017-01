Nina Moric ci riprova con Massimiliano Dossi

09:28 - La settimana scorsa si erano lasciati, con tanto di annuncio strappalacrime su Twitter eppure... Sono bastati pochi giorni per convincere Massimiliano Dossi a dare un'altra chance alla sua Nina. Ad annunciare la lieta novella è ancora la Moric ma, questa volta, su Instagram. La modella croata infatti ha rispolverato le foto dell'album di nozze e ha cinguettato: "Per sempre amore mio". Che sia la volta definitiva?

Non c'è da scommetterci. Nina spergiura amore da sempre mentre quello titubante sembra proprio l'imprenditore. Foto recenti di loro due insieme non ce ne sono e lei non risponde ai suoi followers che le chiedono spiegazioni. Forse i due piccioncini stanno godendosi la ritrovata felicità anche perché, come chiosa la Moric sul suo profilo social, "Mi dissero che per farlo innamorare dovevo farlo ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io...E ogni giorno ti amo di più". Insomma, tutto è bene quello che finisce bene. Almeno fino al prossimo tweet...