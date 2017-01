Miss Universo è la venezuelana Gabriela Isler

13:11 - La presentatrice televisiva venezuelana Gabriela Isler, 25 anni, è la nuova Miss Universo. La giovane si è aggiudicata la fascia più ambita del concorso che si è tenuto per la prima volta a Mosca, organizzato da Donald Trump. Lo concorrenti in gara alla Crocus City Hall erano 86. In giuria c'era anche il cantante degli Aerosmith, Steve Tyler. Il presentatore, l'americano Thomas Roberts, ha dedicato la cerimonia alle vittime del ciclone nelle Filippine.