Michelle Hunziker, prima uscita con Sole

09:37 - Prima uscita pubblica per la piccola Sole Trussardi che con mamma Michelle Hunziker è andata a pranzo da papà al Cafè Trussardi. Prima una visita di controllo alla clinica Madonnina di Milano, poi un giro per la città e una tappa al ristorante. A dieci giorni dal parto la showgirl porta fuori la sua bimba tenendo stretta l'ovetto in cui è sdraiata e regalando baci e coccole al suo Tomaso.

Raggiante, in grande forma ed evidentemente felice, Michelle ha pranzato nel locale della famiglia Trussardi, inseguita come sempre dai paparazzi. Con sé aveva la piccola Sole e il suo barboncino in braccio. Ma all'uscita non ha risparmiato baci appassionati al compagno che la guardava con occhi sognanti.



A quattro giorni da parto la Hunziker era già tornata negli studi Mediaset per condurre Striscia la Notizia, perché - come ha spiegato lei stessa - è un lavoro che le permette di divertirsi e, pur allattando la bambina, con gli orari della trasmissione riesce a fare tutto.