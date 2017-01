Micaela Schaefer, festa di compleanno hot

12:19 - Trent'anni si compiono una volta sola. A questo deve aver pensato l'ex gieffina tedesca Micaela Schaefer quando ha organizzato il suo birthday party a Berlino. Look trasgressivo in pieno Hallowenn style, la prorompente tedesca col fisico da pin-up si è presentata al locale con una mise a dir poco osè. Travestita da scorpione, con tanto di micro-tanga a forma di codina, la giunonica Micaela ha dato, come sempre, spettacolo.

Abituata a dare spettacolo usando il suo corpo, la tedesca ha saputo fare delle sue forme una vera arma di seduzione. D'altronde, con quelle forme bombastiche, non è certo difficile attirare l'attenzione.

Accompagnata dal fidanzato Klaus Brunmayr, la Schaefer al taglio della torta ha stupito tutti. Niente candeline per lei ma due seni di pasta di zucchero da "strizzare". Inutile chiedersi a chi si è ispirato il pasticcere...