Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, pancione sotto il sole

08:57 - Vacanza esotica per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La coppia in attesa del loro primo bebè si è trasferita al mare per trascorrere le ultime ore dell'anno e brindare al nuovo che arriva. Per loro il 2014 sarà un anno speciale e Melissa si rilassa in spiaggia mostrando il suo pancione sotto il sole. Primo piano del décolleté esplosivo e fisico coperto da una maxi canotta gialla.

Dopo aver trascorso il Natale in famiglia in Germania, la coppia è volata al caldo. E il calciatore dello Shalke 04 non ha resistito alla tentazione di scattare foto insieme alla sua dolce metà. Melissa, forme appena arrotondate e sorriso più amorevole che mai, guarda l'obiettivo pensando alla nuova avventura da mamma che l'attende.