Mario Balotelli e Fanny Neguesha, è di nuovo finita

10:26 - La love story tira e molla tra Mario Balotelli e Fanny Neguesha è nuovamente arrivata al capolinea. Lo ha annunciato ufficialmente Silvia Toffanin nel "confessionale" di Verissimo, lo scorso sabato, comunicando anche la fine di un'altra relazione celebre quella tra l'ex velina Costanza Caracciolo e Alessandro Fogacci.

Un week end di addii via cavo insomma. Del resto i panni sporchi si lavano, come sempre... pubblicamente. Annunciare la fine di una relazione via social o via tv è ormai la prassi. Il "confessionale" questa volta è stata la trasmissione condotta da Silvia Toffanin. "Vi posso confermare ufficialmente che Mario adesso è single, la storia d’amore con Fanny è finita", ha detto la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Nessuna sorpresa. Anche se poco più di un mese fa SuperMario aveva cinguettato su Twitter il suo grande amore per la modella belga dichiarando pubblicamente: "La mia vita senza Fanny non avrebbe senso. Ti amo amore mio!", non è la prima volta che tra i due si arriva alla rottura. La loro love story tira e molla era già finita un paio di volte per poi riprendere slancio, come è nello stile di tutte le storie d'amore di Balo. Che non vive certo un momento glorioso.



Proprio la scorsa settimana si è conclusa la prima udienza in Tribunale tra il calciatore e la sua ex Raffaella Fico per la paternità della piccola Pia, mentre continuano le polemiche e i dissensi su alcune posizioni pubbliche di SuperMario. Tanto che a verissimo l'asso del Milan ha inviato una lettera in cui chiede di essere considerato come una persona normale: "Molte volte ogni mio gesto, anche un semplice tweet dedicato a un amico vero, un lottatore, uno sportivo sano come me, viene utilizzato per seconde letture, doppi fini che non mi interessano. All’estero non è così. Ci sarà un motivo se il Time mi ha inserito tra le cento persone più influenti al mondo".



E per una coppia che scoppia per l'ennesima volta ce n'è un'altra che scoppia invece dopo ben 4 anni e mezzo di felice relazione. E' successo a Costanza Caracciolo e Alessandro Fogacci. L'ex velina bionda è tornata single, come ha dichiarato a “Verissimo”: " "Le nostre strade si sono divise, ma è stata una storia meravigliosa", ha detto la showgirl, che di recente era stata paparazzata insieme a Primo Reggiani in atteggiamenti molti intimi... E su Instagram la bionda ex velina di Striscia canta felice insieme alle amiche "Spirito libero" di Giorgia... Lei adesso è di nuovo uno spirito libero.