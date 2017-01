Marco Bocci flirta con Francesca

10:01 - Maretta tra Emma Marrone e Marco Bocci. L'attore, sul set di "Squadra Antimafia", non nasconde la sua simpatia per la collega Francesca Valtorta e, durante le riprese in Sicilia, viene beccato da "Novella 2000". Dalla Puglia, Emma risponde facendosi vedere sorridente in compagnia dell'amico Benedetto Spagnolo e viene immortalata da "Donna al Top". Emma e Marco flirtano ma non tra di loro...

Sul set, Marco Bocci sembra avere mille premure per la Valtorta: le presta un giaccone, cerca di farla ridere, sembra cercarla con gli occhi in ogni istante. La bella attrice è la stessa con cui ha girato delle scene intime, lei seminuda col seno scoperto, lui mai visto così appassionato. Alla fine delle riprese, che terminano quando ormai la luce è calata da un pezzo, lui offre un passaggio a Francesca. Semplice cortesia o il preludio di una notte romantica?



Dal canto suo Emma, nonostante i rumors insistenti, non sembra prendersela troppo. E' vero, ostenta magliette con scritte ribelli dal sapore adolescenziale. Ma "Odio tutto" su una quasi trentenne fa un po' sorridere anche se lei ha la faccia imbronciata. Il musetto, però, torna al riso solo quando la cantante è insieme a Benedetto Spagnolo. Una passeggiata amichevole sembra darle serenità nella sua love story tormentata.