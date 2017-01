Manuela Arcuri, le prime foto del pancino

10:00 - Emozionata, felice, vive la gravidanza circondata dall'affetto di tutta la sua famiglia. Manuela Arcuri, in attesa di un bambino dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco, è al settimo cielo. Per l'ecografia effettuata in una clinica della Capitale, ha voluto che il fratello Sergio e la “suocera”, oltre a Giovanni fossero con lei per condividere questa gioia, come mostrano le foto di Diva e Donna.

Un pancino appena accennato e uno sguardo dolce per l'attrice. Non teme i cambiamenti del suo corpo e si prepara ad affrontare qualche curva in più facendo ginnastica e tenendosi in forma. E' al terzo mese e confessa di avere sempre fame. Le sue forme sono appena arrotondate come mostrano le immagini di Diva, in cui Manu indossa pantaloni da jogging e tshirt. Non vede l'ora di fare la mamma e per prepararsi ha già cominciato a girare per negozi per bambini a caccia di idee per il corredino.