Mania vip, tutte nude per la propria bandiera

09:12 - Non basta essere tifose della propria squadra di calcio o essere patriottiche. Ora le vip per dimostrare il proprio affiatamento alla bandiera si spogliano e posano come mamma le ha fatte coperte solo da un drappo. Lo ha fatto Carolina Marconi, in uno scatto social in cui posa senza veli con addosso solo la bandiera della Roma. Per la stessa squadra si è svestita Laura Cremaschi. Mentre Gisele Bundchen “tifa” Brasile e Barbara Guerra Usa.

Un tempo ci fu Sabrina Ferilli con la promessa di uno spogliarello per la Magica in caso di vittoria dello scudetto. Da allora in tante si sono impegnate per mettersi a nudo per la propria squadra del cuore. Ora, però, vittoria sì o no, parecchie si spogliano nascondendosi appena dietro una bandiera.



La Marconi e la Cremaschi giocano a luci rosse per i giallorossi, la Guerra ha fatto tanto parlare per il suo autoscatto coperta solo dalla bandiera americana, la Bundchen s'è fatta carioca, mentre Marika Fruscio tifa Napoli e non solo.