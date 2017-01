Le intime visioni del 2013

16:41 - C'è chi sceglie una lingerie trasgressiva che rimanda al sadomaso, rigorosamente all black, chi si affida al candore del pizzo bianco e, perfino, chi riesce a conquistare anche con uno slippone alla Bridget Jones. Il 2013 ha messo in mutande le dive dello showbiz. Ecco le più belle, da Belen agli Angeli di Victoria's Secret.

Bar Refaeli, seppur biondissima, gioca a fare la gitana per Passionata. Un'altra ex di Leonardo Di Caprio, Gisele Bundchen, incanta in perizoma e topless, ma anche con lingerie romantica a fiori. La Bundchen ha creato anche un proprio marchio di intimo. Elena Santarelli per Infiore fa il verso alla locandina di "American Beauty" sdraiata tra migliaia di petali di rose. Raffaella Fico, reduce da un calendario hot, stuzzica con i giochi di ruolo e, nel suo shooting per Fruscìo, fa la cameriera. L'ex playmate Victoria Silvstedt è diventata imprenditrice creando il proprio marchio di intimo per cui si spendeanima e corpo. La compagna di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli è la testimonial di Yamamay, fasciata con pizzi e trafori maliziosi nei punti strategici. Belen si mostra in reggiseno anche col pupo in braccio ma fa sognare con la lingerie bianca mentre si dondola su un'altalena.



Elisabetta Canalis, dal suo Instagram, mostra il backstage dei suoi scatti intimi per Lormar. Eccola, in camerino, in lingerie mentre stappa una bottiglia di champagne. Ma Elisabetta è a suo agio pure con l'intimo per lui, lava i piatti indossando boxer da uomo. Paris Hilton gioca ad avvolgersi con nastri di seta nera pronta per una notte trasgressiva all'insegna del bondage. A Irina Shayk bastano degli slip in cotone bianco, proprio quelli slargati un po' da nonna, per sprigionare tutto il suo sex appeal. Incanta con un bustier retrò, la splendida Rosie Huntington-Whiteley. Del resto, gli Angeli di Victoria's Secret in biancheria intima sono una bomba. Durante l'ultima sfilata-show del marchio, Adriana Lima era un angelo tentatore rosso, la brasiliana Izabelle Goulart ha sfoggiato un fondoschiena da infarto e Candice Swanepoel ha indossato il Fantasy Bra, reggiseno con pietre preziose dal valore di dieci milioni di dollari.